Новый дерзкий план США по Украине. Три их хода к июлю 2024-го

Ковати

Самая большая ошибка будет сейчас РФ пойти в контрнаступ. И я надеюсь не для этого умные стратеги делали глубоко эшелонированную фортификационную оборону. Речь в этой необьявленной нам войне с самого начала шла не про захват территорий запада России или нами восточной украины . К войне долгие годы запад готовился как к длительному процессу, к которому они будут подключать наступления с ТРИбалтики, Азербайджана, и возможно с Молдовы. Их задача постепенно максимально растянуть фронт боевыми действиями и новыми членами нато. Им не нужна как таковая победа над РФ, им нужна была изначально РФ на коленях, т.е. зависима полностью от экономического диктата сша, и создавать постоянный прецедент революции в стране. И у них до сих пор это пока получается, они бьют по самым болевым точкам роняя имидж РФ. Из страны до сих пор схемами идёт вывоз денег и ресурсов. Возможно уже сооздан комитет по обороне и подобие СМЕРШ, возможно границы всей страны укрепляют, но сила РФ только в стабильном внутриполитическом климате и готовности воевать так долго, как на это хватит экономики у сша. Сейчас как таковые территории украины нам не нужны. Нужен только контроль над ними через подавление всех РЛС , чтобы работала наша авиация. Либо уничтожение спутников, которые передают сигнал на РЛС укров. Когда технически сможем им противостоять, возможно новым радиолокационным дроном Гелиос рлд, то горячая фаза войны будет закончена везде по нашим границам. А если ещё и очень захотеть гражданской войны в сша после выборов в 24г. То окончательный террор РФ закончится надолго.