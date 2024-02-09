Байден в ответ на доклад спецпрокурора заявил, что у него нет проблем с памятью

Президент США Джо Байден прокомментировал опубликованный накануне доклад спецпрокурора Роберта Хура. Хур принял решение не предъявлять Байдену обвинений за хранение секретных документов, в частности, из-за пожилого возраста американского лидера и его проблем с памятью.