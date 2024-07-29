У Boeing может смениться гендиректор

Бывший руководитель Rockwell Collins рассматривается на пост генерального директора Boeing. Келли Ортберг присоединилась к списку кандидатов, которые серьезно рассматриваются Boeing в качестве следующего главного исполнительного директора авиастроительной компании, сообщает в воскресенье Air Current со ссылкой на представителей отрасли.