У Boeing может смениться гендиректор

Бывший руководитель Rockwell Collins рассматривается на пост генерального директора Boeing. Келли Ортберг присоединилась к списку кандидатов, которые серьезно рассматриваются Boeing в качестве следующего главного исполнительного директора авиастроительной компании, сообщает в воскресенье Air Current со ссылкой на представителей отрасли.
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