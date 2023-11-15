В Молдавии заявили, что европейская интеграция теряет привлекательность

Идея европейской интеграции теряет в Молдавии свою привлекательность, заявил во вторник в телеэфире секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне Константин Старыш, представляющий в законодательном собрании Блок коммунистов и социалистов (БКС).