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В Молдавии заявили, что европейская интеграция теряет привлекательность

В Молдавии заявили, что европейская интеграция теряет привлекательность

Идея европейской интеграции теряет в Молдавии свою привлекательность, заявил во вторник в телеэфире секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне Константин Старыш, представляющий в законодательном собрании Блок коммунистов и социалистов (БКС).

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