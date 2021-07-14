Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса начнётся до 20 сентября

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции планируется начать до 20 сентября.