В Самарской области участковые уполномоченные полиции выявили и пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.
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