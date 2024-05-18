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Закон и Порядок

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Суд признал перевод структурой IKEA денег за границу «безнравственным»

Суд признал перевод структурой IKEA денег за границу «безнравственным»

Суд Мособласти признал безнравственным перевод структурой IKEA денег за границу Подмосковный суд принял редкое для судебной практики решение, признав сделку структуры IKEA на ₽12,9 млрд «противной основам правопорядка или нравственности», их перечислят государству.

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