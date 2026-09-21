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– Если я буду трястись, как суслик, от страха, кто за мной в штурм пойдёт? – с лёгкой улыбкой, будто пряча за ней тяжесть воспоминаний, говорит Камиль Ижболдин.

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