Депутат Михайлов про разрыв отношений России и Украины: Из хорошего дома собака не убежит

Татьяна Рузина (Романенко)ПолитикаДепутат Михайлов про разрыв отношений России и Украины: Из хорошего дома собака не убежит «Приведу пример – почему Польша ушла, Бухарест ушёл, Венгрия, Болгария? Югославия одна, молодцы, остались.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел КМихайлов, заласканные собаки очень часто набрасываются на своих хозяев. Это факт. А если её вычеркнуть из любимчиков (убрать искусственные государство-образования, в свое время) то любая собака будет знать свое место и никогда не набросится на кормящего её.Комментировать
Свежие комментарии