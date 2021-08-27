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Депутат Михайлов про разрыв отношений России и Украины: Из хорошего дома собака не убежит

Депутат Михайлов про разрыв отношений России и Украины: Из хорошего дома собака не убежит

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Павел К
Михайлов, заласканные собаки очень часто набрасываются на своих хозяев. Это факт. А если её вычеркнуть из любимчиков (убрать искусственные государство-образования, в свое время) то любая собака будет знать свое место и никогда не набросится на кормящего её.

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