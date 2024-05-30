Национальный финансовый совет одобрил Дмитрия Дубынина на пост гендиректора НСПК

Национальный финансовый совет в среду 29 мая 2024 года согласовал кандидатуру Дмитрия Дубынина Дмитрия на должность гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК), говорится в сообщении Центробанка.
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