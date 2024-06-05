Галетти: Сперцяном интересуются клубы из Франции, Бельгии и Нидерландов

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в летнее трансферное окно может перейти в европейский клуб. По информации инсайдера Руди Галетти в соцсетях, игрок входит в сферу интересов клубов из Франции, Бельгии и Нидерландов.