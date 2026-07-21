Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой. Антон Павлович Чехов

Главное чтобы хорошему человеку не было стыдно за свою собаку, желательно никогда.А если всё же стало стыдно — то быстро исправлять ошибку: свою и собачью (а то вдруг кто-то из прохожих уже подслушал, что ты не очень-то хороший хозяин).