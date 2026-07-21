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Станислав Садальский

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Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой. Антон Павлович Чехов

Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой. Антон Павлович Чехов

Главное чтобы хорошему человеку не было стыдно за свою собаку, желательно никогда.А если всё же стало стыдно — то быстро исправлять ошибку: свою и собачью (а то вдруг кто-то из прохожих уже подслушал, что ты не очень-то хороший хозяин).

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