Jetour снизил цены на два кроссовера Dashing и T2 2026 года

Компания Jetour объявила о снижении цен на две переднеприводные версии кроссовера Dashing 2026 года выпуска в комплектациях «Комфорт» и «Престиж» на 50 и 80 тысяч рублей соответственно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым