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Регионы России

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Jetour снизил цены на два кроссовера Dashing и T2 2026 года

Jetour снизил цены на два кроссовера Dashing и T2 2026 года

Компания Jetour объявила о снижении цен на две переднеприводные версии кроссовера Dashing 2026 года выпуска в комплектациях «Комфорт» и «Престиж» на 50 и 80 тысяч рублей соответственно.

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