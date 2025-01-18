После новогодней паузы СК «Астрахань» вышел на свой первый тренировочный сбор

Два следующих «горожане» проведут в Краснодарском крае. Вслед за «Волгарем», сегодня на первый тренировочный сбор в зимнюю паузу вышла вторая наша футбольная команда профессионального статуса– СК «Астрахань».
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