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Царьград

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"Ну надо же понимать…" Вайкуле попыталась оправдаться за "кормилицу СССР"

"Ну надо же понимать…" Вайкуле попыталась оправдаться за "кормилицу СССР"

"Ну надо же понимать…" Лайма Вайкуле попыталась оправдаться за своё громкое заявление, будто она вместе с Аллой Пугачёвой была "кормилицей СССР".

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