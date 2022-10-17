В зоне проведения спецоперации уничтожено более 100 боевиков и 18 единиц техники

В зоне проведения спецоперации по защите Донбасса в ходе боя дивизионом, в составе которого действовал гвардии сержант Василий Кравцов, было уничтожено более 100 украинских боевиков, 18 единиц бронированной и автомобильной техники противника.
В зоне проведения спецоперации по защите Донбасса в ходе боя дивизионом, в составе которого действовал гвардии сержант Василий Кравцов, было уничтожено более 100 украинских боевиков, 18 единиц бронированной и автомобильной техники противника.
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