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В зоне проведения спецоперации уничтожено более 100 боевиков и 18 единиц техники

В зоне проведения спецоперации уничтожено более 100 боевиков и 18 единиц техники

В зоне проведения спецоперации по защите Донбасса в ходе боя дивизионом, в составе которого действовал гвардии сержант Василий Кравцов, было уничтожено более 100 украинских боевиков, 18 единиц бронированной и автомобильной техники противника.

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