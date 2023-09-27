В бюджет ожидается поступление 114,5 млрд руб. безвозмездных сборов с бизнеса

Правительство России ожидает поступление в федеральный бюджет в 2023 году более 114,5 миллиардов рублей безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, в том числе за продажу активов иностранцами, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
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