Легковушку с двумя детьми и женщиной внутри смяло фурой на омской трассе. Видео

В Омской области момент смертельного ДТП с легковушкой и фурой попал на видео. Автомобиль врезался во встречный большегруз, в результате столкновения погибла 42-летняя водитель легковой машины, сообщает региональное управление МВД.
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