Удивительные кульбиты правосудия продемонстрировало расследование и приговор по трагедии в Балахне - оказывается можно гонять со скоростью в 100 км в час, там где разрешённая 40, сбивать там насмерть детей и не только не сесть за это в тюрьму, но даже и прав не лишиться.