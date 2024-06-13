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Новый Нижегородский

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Удивительные кульбиты правосудия продемонстрировало...

Удивительные кульбиты правосудия продемонстрировало...

Удивительные кульбиты правосудия продемонстрировало расследование и приговор по трагедии в Балахне - оказывается можно гонять со скоростью в 100 км в час, там где разрешённая 40, сбивать там насмерть детей и не только не сесть за это в тюрьму, но даже и прав не лишиться.

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