Главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич намерен представить в Варшаве на форуме «Теорию победы», несмотря на многочисленные заявления Москвы о том, что Россия не несет угрозы Европе и не собирается нападать на страны НАТО.
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