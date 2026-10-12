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ИА Регнум

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Генерал НАТО Гринкевич представит «Теорию победы» над Россией на форуме

Генерал НАТО Гринкевич представит «Теорию победы» над Россией на форуме

Главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич намерен представить в Варшаве на форуме «Теорию победы», несмотря на многочисленные заявления Москвы о том, что Россия не несет угрозы Европе и не собирается нападать на страны НАТО.

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