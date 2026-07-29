Каждый месяц мы переводили свекрови небольшую сумму «на жизнь», а она не тратила ни копейки

ВераВерная

" Снимала я ваши подачки, да свои с пенсии докладывала..."И сколько ж лет старушка копила? У автора вообще есть представление, какими должны быть "подачки", и какая пенсия у старушки в деревне, чтоб она миллионы накопить смогла? Сама по себе история-то хорошая - доброе дело это не галочка в ежедневнике, это реальная помощь тем, кто умеет копить, ждать и спасать. Да только к настоящей жизни такая старушка отношения не имеет. А собственные дети у сына когда появились? Сколько лет прошло? Ведь жена от него ушла ещё тогда, когда кризис случился. Сын уже новую семью успел построить, а бабушка всё там же, всё сажает в огороде картошку, в тех же сапогах и ватнике. Смешно...