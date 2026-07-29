В последнее время у меня начало нестабильно вести себя давление. Аппарат, который дочь купила ещё полгода назад, противно жужжал, накачивая манжету и сжимая руку до пульсирующей боли.
Каждый месяц мы переводили свекрови небольшую сумму «на жизнь», а она не тратила ни копейки
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Людмила Феденюк
Умный рассказ,заставляет пересмотреть шкалу ценностей!
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1 м.
ВераВерная
" Снимала я ваши подачки, да свои с пенсии докладывала..."И сколько ж лет старушка копила? У автора вообще есть представление, какими должны быть "подачки", и какая пенсия у старушки в деревне, чтоб она миллионы накопить смогла? Сама по себе история-то хорошая - доброе дело это не галочка в ежедневнике, это реальная помощь тем, кто умеет копить, ждать и спасать. Да только к настоящей жизни такая старушка отношения не имеет. А собственные дети у сына когда появились? Сколько лет прошло? Ведь жена от него ушла ещё тогда, когда кризис случился. Сын уже новую семью успел построить, а бабушка всё там же, всё сажает в огороде картошку, в тех же сапогах и ватнике. Смешно...
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1 м.
ВИ
Виктория Иванова
"Мы, с нашими кредитами, смартфонами последних моделей и картами лояльности", а на замызганом столе алюминиевый чайник с вмятинами. У ИИ какое-то неправильное воображение. 😏
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1 м.
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