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    статья класс, язык великолепный, автору спасибо.Насколько опасен ...

Насколько опасен мертвый зуб для нашего организма

Насколько опасен мертвый зуб для нашего организма

Поступил хороший вопрос, на который в двух словах не ответить, а потому я накорябал цельную статью, которую рекомендую запечатлеть как минимум на бересте (отливать в бронзе нынче дорого, а в золоте ненадежно — украдут) и хранить, пока ситуация не изменится! «Подход, при котором «мертвые зубы — это инфекция, даже после эндо, и лучше менять их на импланты» — сколько в этом правды? То есть надо ли на современном этапе «держаться корней»? (с) Мне очень приятно было увидеть под этим вопросом знак копирайта, как намек на то, что автор помнит девиз нашей клиники «Давайте держаться корней», который частично воплощен в гербе.

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Комментарии
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А
Алексей
Уважаемый автор,отличная статья,но Вы ни чего не сказали про некую особую &quot;пропитку&quot;,которой врач пропитывает недопульпированный зуб.Недопульпированный именно по причине узкого извилистого канала.Врач утверждал,что лет на 5 хватит.
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8 час.
ам
аршак меликджанян
статья класс, язык великолепный, автору спасибо.
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7 час.

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