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В "мигрантском гетто" в Котельниках Центром "Э" задержан организатор "молельного дома" для мигрантов

В "мигрантском гетто" в Котельниках Центром "Э" задержан организатор "молельного дома" для мигрантов

Об этом не говорят На самом деле это задержание - очередное доказательство того, что приезжие в Россию из Средней Азии готовы прийти в какую угодно "мусульманскую религиозную организацию" с каким угодно "душком", лишь бы не идти в легальные/официальные российские мечети легальных/официальных российских исламских организаций.

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