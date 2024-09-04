Ещё один ЗРК Patriot уничтожен в Харьковской области — подробности. Начали всплывать первые некрологи: водитель установки ПВО «Пэтриот» Иван Кияшко убит 1 сентября от российского обстрела, сообщил Золочевский сельсовет Киевской области.
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