HR-эксперт Семенова: селфи или фото с праздника не добавит вам баллов к резюме

При поиске работы важно помнить, что первое впечатление часто формируется по вашему резюме. Ошибки, допущенные в этом документе, могут стать причиной отказа даже на этапе первичного отбора, рассказала "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии