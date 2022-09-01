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В Финляндии начался резкий рост тарифов на электроэнергию

В Финляндии начался резкий рост тарифов на электроэнергию

К началу осени 2022 года в Финляндии зафиксировали резкий рост тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил глава финской консалтинговой компании по прогнозированию и анализу рисков мировой экономики GnS Economics Туомас Малинен в своем Twitter.

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