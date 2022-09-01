В Финляндии начался резкий рост тарифов на электроэнергию

К началу осени 2022 года в Финляндии зафиксировали резкий рост тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил глава финской консалтинговой компании по прогнозированию и анализу рисков мировой экономики GnS Economics Туомас Малинен в своем Twitter.
К началу осени 2022 года в Финляндии зафиксировали резкий рост тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил глава финской консалтинговой компании по прогнозированию и анализу рисков мировой экономики GnS Economics Туомас Малинен в своем Twitter.
Свежие комментарии