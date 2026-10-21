Сербия находится в сложной ситуации под давлением Запада, но верит в победу России. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ, автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, недавно задерживавшийся в Черногории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».