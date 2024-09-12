Подвиг Зои Космодемьянской: правда и ложь

13 сентября родилась Зоя Космодемьянская – героиня с непростой судьбой У наших героев подчас непростая судьба – они порой не только принимают мученическую смерть, но и становятся предметом атак уже долгие годы спустя.
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