Литий-ионные аккумуляторы стали неотъемлемой частью нашей жизни, от смартфонов до электромобилей. Однако их зависимость от дефицитного сырья побуждает учёных искать альтернативы.
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