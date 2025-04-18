В РФ начата первая фаза испытаний препарата от онкозаболеваний «Лина М»

Препарат от онкологических заболеваний, разработанный фармацевтической компанией «Лина М», начал проходить первую фазу клинических исследований из трех необходимых согласно закону, поэтому судить о его эффективности пока рано, сообщили 18 апреля в пресс-службе Минпромторга РФ.