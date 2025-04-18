В РФ начата первая фаза испытаний препарата от онкозаболеваний «Лина М»

Препарат от онкологических заболеваний, разработанный фармацевтической компанией «Лина М», начал проходить первую фазу клинических исследований из трех необходимых согласно закону, поэтому судить о его эффективности пока рано, сообщили 18 апреля в пресс-службе Минпромторга РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии