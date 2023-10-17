Дамаск возложил на Запад и США ответственность за обстрел больницы в Газе

Канцелярия президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада во вторник, 17 октября, выпустила заявление, в котором ответственность за обстрел больницы в Газе возлагается на Запад и США, как на соучастников преступлений, совершаемых Израилем в отношении палестинцев, – сообщают СМИ.