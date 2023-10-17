РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Наседкин
    От куда, из Канады?  Силён у нас МО.Шойгу поручил про...
  • Betahon
    Подобная практика в том или ином виде существовала и в СССР!В России стали по...
  • Александр Свитайло
    Это очередная красная черта? Если США проверяют наше терпение, то пожалуй, пора и нам передать дружественной нам стра...Вашингтон подтвер...

Дамаск возложил на Запад и США ответственность за обстрел больницы в Газе

Дамаск возложил на Запад и США ответственность за обстрел больницы в Газе

Канцелярия президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада во вторник, 17 октября, выпустила заявление, в котором ответственность за обстрел больницы в Газе возлагается на Запад и США, как на соучастников преступлений, совершаемых Израилем в отношении палестинцев, – сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх