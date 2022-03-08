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Машинист Елена Чухнюк: "Была контужена при бомбежке моего состава..."

Машинист Елена Чухнюк: "Была контужена при бомбежке моего состава..."

Усилиями советской пропаганды десятки женщин стали известны миллионам людей по всему СССР. В фондах РГАСПИ сохранились документы, связанные с биографиями ряда выдающихся советских женщин - знаменитой трактористки Прасковьи (Паши) Никитичны Ангелиной (1913-1959), известной железнодорожницы Елены Мироновны Чухнюк (1917-2014), колхозниц-ударниц Александры Евгеньевны Люсковой (1900-1989) и Марии Софроновны Демченко (1912-1995), знаменитого снайпера Великой Отечественной Людмилы Михайловны Павличенко (1916-1974), смоленских партизанок Матрены Исаевны Вольской (1919-1978) и Веры Михайловны Десятовой-Рязановой (1919 - ?) (док.

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