Машинист Елена Чухнюк: "Была контужена при бомбежке моего состава..."

Усилиями советской пропаганды десятки женщин стали известны миллионам людей по всему СССР. В фондах РГАСПИ сохранились документы, связанные с биографиями ряда выдающихся советских женщин - знаменитой трактористки Прасковьи (Паши) Никитичны Ангелиной (1913-1959), известной железнодорожницы Елены Мироновны Чухнюк (1917-2014), колхозниц-ударниц Александры Евгеньевны Люсковой (1900-1989) и Марии Софроновны Демченко (1912-1995), знаменитого снайпера Великой Отечественной Людмилы Михайловны Павличенко (1916-1974), смоленских партизанок Матрены Исаевны Вольской (1919-1978) и Веры Михайловны Десятовой-Рязановой (1919 - ?) (док.