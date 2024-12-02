Рогов предложил будущему спецпосланнику Трампа вьетнамский сценарий для Украины

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости призвал будущего специального посланника Соединенных Штатов Америки по Украине Кита Келлога урегулировать украинский конфликт, взяв за основу «вьетнамский сценарий».