Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Рогов предложил будущему спецпосланнику Трампа вьетнамский сценарий для Украины

Рогов предложил будущему спецпосланнику Трампа вьетнамский сценарий для Украины

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости призвал будущего специального посланника Соединенных Штатов Америки по Украине Кита Келлога урегулировать украинский конфликт, взяв за основу «вьетнамский сценарий».

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