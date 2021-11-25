Пчелы-падальщики обзавелись молочнокислыми и уксуснокислыми симбионтами

Пчелы-падальщики из рода Trigona слетелись на курятину Quinn McFrederick / UCR Микробиом кишечника американских пчел-падальщиков из рода Trigona заметно отличается от того, что характерен для их растительноядных сородичей.
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