Пчелы-падальщики обзавелись молочнокислыми и уксуснокислыми симбионтами

Пчелы-падальщики обзавелись молочнокислыми и уксуснокислыми симбионтами

Пчелы-падальщики из рода Trigona слетелись на курятину Quinn McFrederick / UCR Микробиом кишечника американских пчел-падальщиков из рода Trigona заметно отличается от того, что характерен для их растительноядных сородичей.

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