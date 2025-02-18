Пять минут - из школьных сочинений

Младший брат женился на лягушке и остался доволен, а у старших братьев были настоящие жабы… Собака шла и благодарно виляла хвостом, немногие люди могут так сделать… Базаров умер в молодости и сбычи его мечт не было… В клетке сидел пернатый хомячок… Онегин хорошо выспался, быстро поднял пистолет и точно выстрелил.