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  • Михаил Сенников
    бредятина!Страшные тайны гл...
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    Что ж они при таких раскладах "Запорожцем" ограничились? И в квартире его держали.Страшные тайны гл...
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    Гы-гы-гы-гы-гы!!!!!!!!!!!!!1111Страшные тайны гл...

Пять минут - из школьных сочинений

Пять минут - из школьных сочинений

Младший брат женился на лягушке и остался доволен, а у старших братьев были настоящие жабы… Собака шла и благодарно виляла хвостом, немногие люди могут так сделать… Базаров умер в молодости и сбычи его мечт не было… В клетке сидел пернатый хомячок… Онегин хорошо выспался, быстро поднял пистолет и точно выстрелил.

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Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
Класс!!!
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23 час.
Юрис Хартманис
Красавчики
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19 час.
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