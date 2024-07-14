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Велес Сарсфилд – Тальерес где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Аргентины 22 июля

Велес Сарсфилд – Тальерес где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Аргентины 22 июля

В понедельник, 22 июля, сыграют Велес Сарсфилд и Тальерес в рамках Чемпионата Аргентины по футболу. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе «Эстадио Хосе Амальфитани».

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