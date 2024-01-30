Без угрызений совести: как попросить вернуть долг и не обидеть человека

Почему так непросто бывает решиться попросить вернуть долг, подобрать правильные слова и напомнить о данных взаймы деньгах, которые почему-то никак не хотят возвращать? Клинический психолог Анастасия Григоришена объясняет: когда мы даем в долг, мы как бы «усыновляем» должника.