Курская область назвала популярные даты свадьбы в октябре 2026

В список попали даты 6, 10, 16 и 20 октября 2026 года. Регистрация брака назначается не ранее чем через 30 дней после подачи заявления, но при уважительных причинах срок может быть сокращён.
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