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Калужские новости

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Движение по М-3 «Украина» в Калужской области заблокировано

Движение по М-3 «Украина» в Калужской области заблокировано

На трассе произошла авария после поворота на Балабаново. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службыВ Калужской области движение автотранспорта по федеральной трассе М-3 «Украина» заблокировано утром в понедельник, 5 мая.

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