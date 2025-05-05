Движение по М-3 «Украина» в Калужской области заблокировано

На трассе произошла авария после поворота на Балабаново. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службыВ Калужской области движение автотранспорта по федеральной трассе М-3 «Украина» заблокировано утром в понедельник, 5 мая.
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