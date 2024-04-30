Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ задержала жителя Приморья за связь с украинскими националистами

ФСБ задержала жителя Приморья за связь с украинскими националистами

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали жителя Приморского края, который вел переписку в Интернете с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России и подконтрольной Главному управлению разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

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