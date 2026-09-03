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Царьград

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Изменения в диспансеризации: Минздрав подготовил новый порядок

Изменения в диспансеризации: Минздрав подготовил новый порядок

В России изменится перечень обследований при диспансеризации и профосмотрахМинздрав России разработал проект нового порядка профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения.

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