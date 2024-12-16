Танки Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили технику и живую силу ВСУ

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» по результатам выполнения боевых задач успешно уничтожили пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами, танк, а также живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 16 декабря Минобороны России.
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