В Ростовской области продолжается оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2024»

В рамках проведения второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из Управления участковых уполномоченных полиции и Госавтоинспекции донского главка МВД, оперативниками УФСБ России по Ростовской области, представителями военного комиссариата, а также совместно с ВСО СК РФ по Ростовскому гарнизону и при силовой поддержке Росгвардии проведены проверочные мероприятия на территории Аксайского района по отработке рейсовых автобусов и сельскохозяйственной ярмарки.