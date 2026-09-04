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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзепка сделала четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при среди юниоров в Бангкоке, но упала с тройного флипа

Российская фигуристка София Дзепка допустила падение в произвольной программе на этапе Гран-при среди юниоров в Китае.

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