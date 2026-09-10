Житель Гусь-Хрустального избил двух росгвардейцев: грозит 5 лет

В Гусь-Хрустальном перед судом предстанет 23-летний местный житель, обвиняемый в избиении двух сотрудников Росгвардии.
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Росгвардейцы что, оба были в наручниках? Если нет, что же это за росгвардейцы, которых пьяный бьёт по лицам, в порядке очереди?