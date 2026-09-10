Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 610 подписчиков

Житель Гусь-Хрустального избил двух росгвардейцев: грозит 5 лет

Житель Гусь-Хрустального избил двух росгвардейцев: грозит 5 лет

В Гусь-Хрустальном перед судом предстанет 23-летний местный житель, обвиняемый в избиении двух сотрудников Росгвардии.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Severyanin
Severyaninизменено

Росгвардейцы что, оба были в наручниках? Если нет, что же это за росгвардейцы, которых пьяный бьёт по лицам, в порядке очереди?