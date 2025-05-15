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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Названа причина страшной гибели суперяхты известного богача

Суперяхта Bayesian, принадлежавшая покойному технологическому магнату Майку Линчу, затонула у итальянских берегов после того, как на нее налетел ветер со скоростью около 117 км/ч, который вывел судно за пределы устойчивости и вызвал затопление правого борта, говорится в предварительном отчете ….

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