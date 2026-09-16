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Царьград

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Диверсия. Скот в России отравили перед забоем? Версия, требующая чётных объяснений

Диверсия. Скот в России отравили перед забоем? Версия, требующая чётных объяснений

В России продолжается массовая забойка скота. Существует предположение о диверсии, которое объясняет одновременное возникновение заболеваний от Свердловской области до Иркутской.

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