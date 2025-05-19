DeepCool представила процессорные кулеры с деревянной отделкой

Они оснащены «улучшенным термоконтролем, а также системой запуска на 0 об/мин с технологией Activate Clearing Tech (ACT), режимом AI Smart Mode для баланса между шумом и производительностью, усовершенствованным дизайном и решением для установки со смещением, поддерживающим Intel LGA1851 и AM5», — поясняет компания.