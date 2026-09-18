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Царьград

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Блогер Стас Васильев – об эмиграции: «Российская тюрьма лучше заграничной воли»

Блогер Стас Васильев – об эмиграции: «Российская тюрьма лучше заграничной воли»

Блогер Стас Васильев заявил, что не представляет себя вне России.Стас Васильев, известный как блогер «Ай, как просто!», поделился мнением об эмиграции в интервью проекту Metametrica, ролик опубликован в «VK Видео».

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