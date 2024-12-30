В Хабаровске «Десант Дедов Морозов» поздравил детей в больницах

В преддверии новогодних праздников активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей и ЮНАРМИИ организовали праздничные поздравления для детей, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Хабаровского края.
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